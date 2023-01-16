Acun Ilıcalı Survivor sahte diyen Nagihan'a yüklendi ortalık karıştı! Canlı yayına bağlayın beni
TV8 ekranlarından dünyanın en zor yarışması Survivor yeni sezonu ile başladı. Survivor Panaroma'ya katılan Acun Ilıcalı eski yarışmacılardan Nagihan Karadere hakkında 'neden şampiyon olsun' açıklamasını yapınca ortalık birden karıştı. Karadere canlı yayına bağlanamayınca sosyal medyadan saydırdı.
Geçtiğimiz günlerde Survivor'ın sahte bir yer olduğunu söyleyen Nagihan Karadere'ye zehir zemberek cevap Acun Ilıcalı'dan geldi. Nagihan Karadere cevabı duyunca resmen deliye döndü.
AllStar'da hakkının yendiğini düşünerek şampiyon olamayınca çok kızan Nagihan Karadere, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda resmen öfke kustu.
Survivor'ın sahte bir yer olduğunu, oradaki arkadaşlıkların gerçek olmadığını belirten Nagihan'a, Acun Ilıcalı'dan zehir zemberek bir cevap geldi.
Survivor 2023 dün başladı. Acun Ilıcalı da Survivor Panorama programının canlı yayınına katıldı.