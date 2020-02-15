Acun Ilıcalı Survivor Evrim Keklik'i paylaştı! Gözyaşları içinde isyan etti
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin ilk bölümünden bir kısmı sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı. Survivor yarışmacısı Evrim Keklik, ada şartlarına dayanamadı, gözyaşları içinde isyan etti.
Survivor 2020 için sayılı günler kala Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı Instagram'dan ilk bölüme dair bir video yayımladı. Ilıcalı, 16 Şubat akşamı yayımlanacak olan ilk bölümünde büyük zorluk yaşayan Evrim Keklik'in gözyaşları içinde verdiği röportajı paylaştı.
Survivor Adası'nda çekimlerin beşinci gününde açlıktan gözyaşlarına boğulan Gönüllüler Takımı'nın yarışmacısı Evrim Keklik, açlıktan gözyaşlarına boğuldu. ''Annem görmesin'' diyerek Ada şartlarından dem vurdu.
Adanın zor şartlarına uyum sağlayamayan 29 yaşındaki Evrim röportajında gözyaşları içinde şu sözlerle isyan etti:
"Gerçekten çok kötüyüm. Ama bugün biraz daha iyiyim. Bunları annem görmesin. Çok zor… Ağlayamıyorum bile gücüm yok. Su içmek mide bulandırıyor.''
''Sohbet etmek istiyorum çay kahve içmek istiyorum. Moralim çok bozuk bana lütfen insan gibi bir kahve verebilir misiniz?''