Acun Ilıcalı Survivor birleşme partisinde Hadise'yi ifşa etti sevgilisinden bağlandı
Survivor 2020'nin birleşme partisine Acun Ilıcalı ve Hadise'nin arasında geçen diyalog damga vurdu. Hadise, sevgilisinin evinden Survivor'a bağlandı, Acun Ilıcalı, Hadise'yi ifşa etti.
TV8 ekranlarında reyting rekorları kıran Survivor'da dün akşam parti vardı. Gönüllüler ve Ünlüler takımlarının birleşmesi eğlenceli bir partiyle kutlandı. Koronavirüs salgınından dolayı giriş ve çıkışların kapatıldığı Dominik'te kimseyi ağırlayamayan Acun Ilıcalı birçok ünlüyle görüntülü telefon konuşması yaptı.
Survivor'a görüntülü olarak bağlanan ünlü isimlerden biri de Hadise oldu. Survivor'ın birleşme partisindeki şarkı yarışmasında sesleri değerlendiren ünlü şarkıcı Hadise, Dominik'e evden bağlandı.
Survivor'ın birleşme partisindeki şarkı yarışmasında sesleri değerlendiren ünlü şarkıcı Hadise, Dominik'e evden bağlandı. Sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde olduğu ortaya çıkan Hadise, konuyu Sercan ile Nisa aşkına getirince Acun Ilıcalı'dan beklenmedik bir hamle geldi.
Hadise'nin Sercan ve Nisa'yı ima ederek "Survivor'da yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusuna Ilıcalı, "Aşk doğuyor diyemeyiz. Öyle bir bilgi yok şu anda bizde" dedi.