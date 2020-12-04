Acun Ilıcalı Survivor 2021 ilk yarışmacısını duyurdu Cemal Hünal adada olacak
Survivor 2021'in ilk yarışmacısı belli oldu. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı Instagram'dan ilk yarışmacının Cemal Hünal olduğunu açıkladı.
Survivor 2020 rüzgarının esintileri hala hissedilirken Acun Ilıcalı, sürpriz bir paylaşıma imza attı. Ilıcalı, Instagram hesabından Survivor 2021'in ilk yarışmacısını açıkladı.
Oyuncu Cemal Hünal'ın fotoğrafını "Issız adam, ıssız ada" notuyla paylaşan Ilıcalı'nın fotoğrafın üzerinde Survivor 2021 etiketini de eklemesi dikkat çekti.
Issız Adam filmiyle şöhreti yakalayan oyuncu Cemal Hünal'ın Survivor'da nasıl bir performans sergileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.
Yarışmanın ne zaman başlayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmazken 'Masterchef Türkiye'de yarışan Celal Sarıgül'ün de 'Survivor 2021'de mücadele edeceği iddia ediliyor.