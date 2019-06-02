Acun Ilıcalı "Süper olur" diyerek Survivor'da görmek istediği fenomeni açıkladı
Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasının sonlarına doğru yaklaşılırken, Acun Ilıcalı önümüzdeki sezon yarışmada görmek istediği sosyal medya fenomenini açıkladı.
Yıllardır TV kanallarında yarışma programları yapan ve Tv8 kanalını aldıktan sonra projelerini kendi kanalında yayınlamaya başlayan Acun Ilıcalı, ünlü sosyal medya fenomeniyle bir araya geldi. Ilıcalı, fenomenle çektiği videonun sonunda ünlü ismi kesinlikle Survivor'da görmek istediğini belirtti.
Sosyal medya fenomeni Enes Batur’la birlikte 'Gerçek Kahraman' filmini değerlendiren Acun Ilıcalı, “Şu parkurda seni görmek istiyorum” diyerek Enes Batur’u önümüzdeki sezon yarışmada görmek istediğini şu sözlerle açıkladı;
Yıkarız YouTube'u: “Seni Survivor’a alsam var ya yıkarız YouTube’u biliyor musun? Bir şey söyleyeyim mi süper olur. YouTube’dan da yayın Ben gerçekten Enes kardeşimi yarışmada görmek istiyorum. Önümüzdeki sezon için vakit de var.”
Bir sonraki sezon gelebilir: Bu sözler üzerine Enes Batur ise, “Ben şimdi vücut yapıyorum bir dahaki sezona inşallah” dedi.