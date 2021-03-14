Acun Ilıcalı sordu konsey karıştı takım arkadaşları bile bilmiyordu! Eleme adayı bakın kim oldu
TV8'de yayınlanan Survivor'un son bölümünde gergin anlar yaşaandı. Eleme adayının belirlendiği bölümde Acun Ilıcalı'nın sorusu herkesi hayrete düşürdü.
Survivor'da heyecanlı bölümün ardından eleme adayı cumartesi akşamı kesinleşti. Çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen Survivor 2021'in 13 Mart tarihli son bölümünde ünlüler ve gönüllüler market ödül oyunu ve dokunulmazlık için parkurda elinden geleni yaptı.
Ada şartları için kritik önem taşıyan market oyununda yarışmacılar dokunulmazlık öncesi mücadele verdi. Bu haftanın erzak paketinde sosis, salça, patates, sandviç ekmeği yer aldı. Oyunu kazanmak isteyen yarışmacılar parkurda adeta canını dişine taktı.
Eşleşmelerin yapılmasının ardından ilk turda Ünlülerden Melis, Gönüllülerden Berkay dışarıda kaldı. Kafa kafaya giden mücadelenin ardından ünlüler 6-3 öne geçti.
Son turda ise en iyi yarışmacılar parkurda çıktı. Karşılaşma sırasında sakatlanan Ayşe parkurdan çıktı. Ayşe oyuna geri dönerken Merve'nin sayı alması ile oyunun galibi 7-3 skorla Ünlüler takımı oldu. Böylece ünlüler uzun bir aranın ardından market ödülüne kavuştu.