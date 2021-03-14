Acun Ilıcalı sordu konsey karıştı takım arkadaşları bile bilmiyordu! Eleme adayı bakın kim oldu

Son turda ise en iyi yarışmacılar parkurda çıktı. Karşılaşma sırasında sakatlanan Ayşe parkurdan çıktı. Ayşe oyuna geri dönerken Merve'nin sayı alması ile oyunun galibi 7-3 skorla Ünlüler takımı oldu. Böylece ünlüler uzun bir aranın ardından market ödülüne kavuştu.