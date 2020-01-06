Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya ile ilk fotoğrafı ortaya çıktı!

Geçtiğimiz yaz aylarında kendisinden 30 yaş küçük Çağla Altunkaya ile yakınlaşan Acun Ilıcalı yeni bir aşka yelken açtı. Ilıcalı'nın yüzünü güldüren yeni aşkının ilk karesi de ortaya çıktı. İlişkileri hakkında sessiz kalan ikilinin geçtiğimiz haziran ayında çekilen bir karesi basına sızdı ve aşk belgelenmiş oldu.