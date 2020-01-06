Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya ile ilk fotoğrafı ortaya çıktı!
Televizyoncu Acun Ilıcalı kendisinden 30 yaş küçük Çağla Altunkaya ile aşkı belgelendi. Ilıcalı ve Altunkaya'nın geçtiğimiz Haziran ayında çekildikleri fotoğrafı ortaya çıktı.
Bir kızının annesi olan Şeyma Subaşı'ndan boşanan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı aşk hayatında yeni bir gelişmeye imza attı. Bir süredir birlikte oldukları konuşulan Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya aşkı belgelendi.
Geçtiğimiz yaz aylarında kendisinden 30 yaş küçük Çağla Altunkaya ile yakınlaşan Acun Ilıcalı yeni bir aşka yelken açtı. Ilıcalı'nın yüzünü güldüren yeni aşkının ilk karesi de ortaya çıktı. İlişkileri hakkında sessiz kalan ikilinin geçtiğimiz haziran ayında çekilen bir karesi basına sızdı ve aşk belgelenmiş oldu.
Geçtiğimiz yaz aylarında birkaç kez birlikte görüntülenen Acun Ilıcalı ve çağla Altunkaya aşkının ilk hamlesi geçtiğimiz günlerde geldi. Acun Ilıcalı,O Ses Türkiye yılbaşı çekimlerine sevgilisi Çağla Altunkaya'yı da çağırdı.
Altunkaya'nın çekimlerde olduğu ise bir ara sahne kenarında oynarken görüntüsünün ekrana verilmesiyle ortaya çıktı. Bu olayın ardından yeni bir hamle yapan Ilıcalı, Çağla Altunkaya'yı Instagram'dan takip etmeye başladı.