Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile fotoğrafını Instagram'a koydu
Şeyma Subaşı'dan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile sevgili olan Acun Ilıcalı, ilk kez sevgilisiyle Instagram'a fotoğraf koydu. Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile bir ilke imza attı.
Şeyma Subaşı'dan boşanmanın ardından Subaşı'ya benzerliğiyle çok konuşulan Ayça Çağla Altunkaya ile sevgili olan Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kalınca sosyal medyaya yöneldi. Son zamanlarda Instagram'da açtığı canlı yayınlarla adından söz ettiren Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile de ilk kez fotoğraf paylaştı.
Kendisinden tam 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile geçtiğimiz yıl, ilk kez Acun Ilıcalı'nın sürat teknesinde Çeşme'den Mikonos'a doğru açılırken görüntülendi.
Ardından da Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya, Miami sokaklarında beraber gezerken yakalanınca aşk dedikoduları hız kazandı.
Ardından da hiç ummadıkları bir yerde yanlışlıkla ifşa oldular. Dünyaca ünlü yemek programı sunucusu Stewart, yaptığı paylaşım ile ilişki bir kez daha belgelenmiş oldu.