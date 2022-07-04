Acun Ilıcalı' sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya için paylaştı doğum günü jestine bakın

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Dimitris Pelkas'ın Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşen görkemli düğününde sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte katılıp kameralara poz veren Acun Ilıcalı, buz kez de sevgilisine doğum günü jesti yaptı. Güzel ve şık bir yemekten sonra sosyal medya hesabından yaptığı duygu dolu paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.