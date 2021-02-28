Acun Ilıcalı sert tepki gösterdi! Survivor'da eleme potasına giren isim şok etti

Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında kıyasıya mücadele devam ediyor. Ekrana gelen Survivor yeni bölümde iki takım arasında ilk olarak market oyunu mücadelesi verilirken günün son yarışmasında Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için mücadele edildi.