Acun Ilıcalı sert tepki gösterdi! Survivor'da eleme potasına giren isim şok etti
TV8'de Survivor'un dün akşam yayınlanan bölümünde heyecan doruk seviyeye ulaştı. Eleme adayının belli olduğu programda, Acun Ilıcalı o isme sert tepki gösterdi.
Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında kıyasıya mücadele devam ediyor. Ekrana gelen Survivor yeni bölümde iki takım arasında ilk olarak market oyunu mücadelesi verilirken günün son yarışmasında Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için mücadele edildi.
Ada şartları için kritik önem taşıyan market oyununda yarışmacılar, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Acun Ilıcalı oyun öncesi yaptığı açıklamada, kazanan takımın market ödülünün yanısıra takım olarak açık arttırma oyununu da oynayacağını söyledi.
Bu haftanın erzağını kazanmak isteyen takımlar zorlu parkurda adeta canını dişine taktı. Ödül bu oyunda patates, ekmek, peynir ve yağ içeren erzak olarak belirlendi. Ünlülerde İlayda ve Batuhan, Gönüllülerde Ayşe ve Yunus Emre'nin atışı nefesleri kesti. Oyun eşitlik sağlanınca bayrak yarışına gitti.
Bayrak yarışında gönüllülerde Ayşe, ünlülerde ise Batuhan atıcı oldu. Oyunda atışa önce gelen gönüllüler takımı, atışları avantajlı yaptı. Ayşe, üç başarılı atışı yaparak takımına beşinci kez üst üste market oyununu kazandırdı.