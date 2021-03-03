Acun Ilıcalı savcılığa şikayet edildi O Ses Türkiye telifleri başına dert oldu

Mirasçılardan Erdener Koyutürk, eserin orijinalliğinin dışına çıkıldığını ifade ederek, telif bedelinin de ödenmediğini bu nedenle de Ilıcalı'nın sahibi olduğu yapım şirketini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet ettiğini dile getirdi.