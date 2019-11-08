Acun Ilıcalı resmen açıkladı Arka Sokaklar'ın yıldızı Survivor 2020'ye katıldı
Survivor 2020 yarışması hakkında bilgiler veren Acun Ilıcalı, bugün katıldığı bir programda bomba bir ismin yarışmaya yüzde 90 ihtimalle dahil olduğunu duyurdu.
Şu sıralar Exathlon adlı yarışma nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'ne gidip gelen Acun Ilıcalı, katıldığı bir programda Survivor'ın yeni sezonu hakkında bilgiler verdi. Geçtiğimiz hafta Ersin Korkut'un yarışmaya katılacağını duyuran Ilıcalı, transfer ettiği ikinci ismi ilk kez açıkladı.
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda kendi kanalında katıldığı bir programda Survivor'da yarışacak ilk ismin Ersin Korkut olduğunu duyurmuş ve bu sezon Ünlüler-Gönüllüler şeklinde takım kuracaklarını belirtmişti.
İkinci isim şaşırttı: Ilıcalı, bugün ise yarışmaya katılacak ikinci ismi de verdi. Acun Ilıcalı, Survivor'ın ilk sezon şampiyonu olan Uğur Pektaş'ın yüzde 90 ihtimalle kadroda yer alacağını belirtti.
Arka Sokaklar'da yıllarca oynadı: Survivor'ın ilk şampiyonu olan 40 yaşındaki Uğur Pektaş, şampiyonluğun ardından Kanal D'nin fenomen dizisi 'Arka Sokaklar'da yıllarca rol almıştı.