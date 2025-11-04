Acun Ilıcalı paylaştı! Ünlü futbolcu Survivor kadrosunda
Survivor 2026 Ünlüler-All Star için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Programın takipçileri bir an önce kadronun tamamının açıklanmasını bekliyor. Bugün ise Acun Ilıcalı’dan bir duyuru daha geldi. Efsane futbolcu artık Survivor’da!
Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından Survivor 2026 Ünlüler & All Star'a katılacak bir ismi daha açıkladı.
Bayhan, Keremcem, Dilan Çıtak'ın ardından bir zamanlar Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Mersin İdman Yurdu, Kayserispor, BB Erzurumspor ve Gençlerbirliği gibi takımlarda forma giyen ve şampiyonluklar yaşayan Mert Nobre de Survivor'a gidecek.
Ilıcalı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Efsane futbolcu Mert Nobre Survivor 2026 Ünlüler&All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum... "
MERT NOBRE KİMDİR?
Mert Nobre 6 Kasım 1980, Jateí doğumlu, forvet pozisyonunda görev yapmış eski Brezilyalı futbolcu ve teknik direktördür.
Nobre profesyonel futbola Paraná Clube takımında başladı. 1999'da Brezilya birinci liginde forma giymeye başladı. 2002 yılı sonunda Brezilya Ligi bittikten sonra, Marcio Nobre Japon ligi takımlarından Kashiwa Reysol'a transfer oldu.