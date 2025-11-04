BIST 10.914
Acun Ilıcalı paylaştı! Ünlü futbolcu Survivor kadrosunda

Survivor 2026 Ünlüler-All Star için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Programın takipçileri bir an önce kadronun tamamının açıklanmasını bekliyor. Bugün ise Acun Ilıcalı’dan bir duyuru daha geldi. Efsane futbolcu artık Survivor’da!

Acun Ilıcalı paylaştı! Ünlü futbolcu Survivor kadrosunda - Resim: 1

Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından Survivor 2026 Ünlüler & All Star'a katılacak bir ismi daha açıkladı.

Acun Ilıcalı paylaştı! Ünlü futbolcu Survivor kadrosunda - Resim: 2

Bayhan, Keremcem, Dilan Çıtak'ın ardından bir zamanlar Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Mersin İdman Yurdu, Kayserispor, BB Erzurumspor ve Gençlerbirliği gibi takımlarda forma giyen ve şampiyonluklar yaşayan Mert Nobre de Survivor'a gidecek.

Acun Ilıcalı paylaştı! Ünlü futbolcu Survivor kadrosunda - Resim: 3

Ilıcalı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Efsane futbolcu Mert Nobre Survivor 2026 Ünlüler&All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum... "

Acun Ilıcalı paylaştı! Ünlü futbolcu Survivor kadrosunda - Resim: 4

MERT NOBRE KİMDİR?

Mert Nobre 6 Kasım 1980, Jateí doğumlu, forvet pozisyonunda görev yapmış eski Brezilyalı futbolcu ve teknik direktördür.

Nobre profesyonel futbola Paraná Clube takımında başladı. 1999'da Brezilya birinci liginde forma giymeye başladı. 2002 yılı sonunda Brezilya Ligi bittikten sonra, Marcio Nobre Japon ligi takımlarından Kashiwa Reysol'a transfer oldu.

