Acun Ilıcalı paraya kıydı kendini ödüllendirdi! Saatinin fiyatı dudak uçuklattı
TV8 ve Exxen'in 52 yaşındaki sahibi Acun Ilıcalı, yeni saatinin fiyatıyla herkesi şaşırttı.
Adım adım finale yaklaşan Survivor 2021’in çekimleri nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Acun Ilıcalı’nın saat koleksiyonuna bir yenisini daha eklediği ortaya çıktı.
Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un, 'Mancini'nin Saatini Takıyor' başlıklı yazısında "Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, düz siyah tişört ve parmak arası terlikleriyle gezse de, pahalı saatlerden asla vazgeçmiyor." ifadelerini kullandı.
Cankurt, Ilıcalı'yla ilgili "Tam bir saat tutkunu olan, ünlü markaların en özel saatlerini kolunda taşıyan Acun Ilıcalı, koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi." ifadelerini kullandı.
Yazısının devamında Cankurt "Ilıcalı, geçen yıl haziran başından itibaren fiyatı 2 milyon TL olan kırmızı kordonlu Richard Mille'in RM 35-02 Rafael Nadal modeli takıyordu." dedi.