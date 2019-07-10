Acun Ilıcalı "Para kazanmadık" dedi! Canlı yayında Tv8'i satıp satmayacağını açıkladı

Tv8'i nasıl satın aldı?: Ben TV8'i zamanında 70 milyon dolara aldım. Önemli bir yatırımdı. Kanalı aldığımda ortalaması 1 share'di. 70 milyon doları nasıl kazandığımı merak ediyorsan, 10 yıl birinci oldum. Bırakın da o kadar birikimim olsun. 70 milyon doların bir kısmını kredi, bir kısmını nakit verdim.