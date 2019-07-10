Acun Ilıcalı "Para kazanmadık" dedi! Canlı yayında Tv8'i satıp satmayacağını açıkladı
TV 100'de Cengiz Semercioğlu'nun programına katılan Acun Ilıcalı Tv8'den bu yıl para kazanmadığını belirterek, Gökhan Özoğuz, Nusret ve Adriana Lima hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Medya patronu Acun Ilıcalı, yıllar önce programlarını yayınladığı Show TV'den nasıl Tv8'e geçtiğini ve kanal alacak parayı nereden bulduğunu ilk kez açıkladı. Ayrıca sektörün küçüldüğünü belirterek kanalından bu yıl para kazanmadıklarını belirten Ilıcalı, yurtdışına ihraç ettikleri programlardan daha fazla para kazandıklarını söyledi.
Programda Tv8'i satmayı düşünmediğinin altını çizen Ilıcalı, bugüne kadar 2’si yurtdışından, biri de yurtiçinden olmak üzere 3 tane ortaklık teklifi aldıklarını, ancak bu teklifleri reddettiğini anlattı. Ilıcalı, açıklamalarına şu şekilde devam etti;
Tv8'i nasıl satın aldı?: Ben TV8'i zamanında 70 milyon dolara aldım. Önemli bir yatırımdı. Kanalı aldığımda ortalaması 1 share'di. 70 milyon doları nasıl kazandığımı merak ediyorsan, 10 yıl birinci oldum. Bırakın da o kadar birikimim olsun. 70 milyon doların bir kısmını kredi, bir kısmını nakit verdim.
Zerre gerilim yaşadıysam Acun değilim: "Show TV'den 100 milyon alacağım vardı. 4 sene bana paraya ödeyemediler. Benim bankalara 50 milyon borcum vardı. Show Tv'den 100 milyon alacağım vardı. Show Tv batsaydı, 7 senede 700 kere birinci olup, -50 milyonla ortada kalacaktım. Sonra TMSF el koydu. Zerre gerilim yaşadıysam Acun değilim."