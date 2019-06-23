Acun Ilıcalı oyunu kullandı 'Hiç mutlu değilim' diyerek tek isteğini açıkladı

Acun Ilıcalı oyunu kullandı 'Hiç mutlu değilim' diyerek tek isteğini açıkladı

Tv8'in sahibi Acun Ilıcalı, yenilenen İstanbul seçimleri için oy kullandığı okulda, "Fazla gerilim var, hiç de mutlu değilim bu durumdan, inşallah uzlaşma olur” diyerek temennilerini dile getirdi.

Acun Ilıcalı oyunu kullandı 'Hiç mutlu değilim' diyerek tek isteğini açıkladı - Sayfa 1

Survivor Türkiye-Yunanistan yarışması nedeniyle sıklıkla Dominik Cumhuriyeti'ne gidip gelen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimi için oy kullandı. Oyunu kullanan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, mutlu olmadığını söyledi.

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Acun Ilıcalı oyunu kullandı 'Hiç mutlu değilim' diyerek tek isteğini açıkladı - Sayfa 2

Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'nda oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getiren Ilıcalı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İstanbul için hayırlı olmasını dileyen Ilıcalı, "Gönlümden en çok ne geçiyor diyorsanız ülkemizdeki gerilimin bitmesini istiyorum." dedi.

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Acun Ilıcalı oyunu kullandı 'Hiç mutlu değilim' diyerek tek isteğini açıkladı - Sayfa 3

Hiç de mutlu değilim: Gerilimin bitmesi için dua ettiğini belirten Ilıcalı, "İnşallah bu son dönemdeki kutuplaşma bir an önce azalarak biter. Huzurlu, mutlu günlerimizi tekrar yaşamaya başlarız. Fazla gerilim var, hiç de mutlu değilim bu durumdan, inşallah uzlaşma olur" şeklinde konuştu.

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Acun Ilıcalı oyunu kullandı 'Hiç mutlu değilim' diyerek tek isteğini açıkladı - Sayfa 4

Tepki çekmişti: Öte yandan Fenerbahçe'nin WinWin kampanyasını organize eden Acun Ilıcalı, taraflı televizyonculuk yaptığı gerekçesiyle oldukça eleştirilmişti.

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