Acun Ilıcalı oyunu kullandı 'Hiç mutlu değilim' diyerek tek isteğini açıkladı

Hiç de mutlu değilim: Gerilimin bitmesi için dua ettiğini belirten Ilıcalı, "İnşallah bu son dönemdeki kutuplaşma bir an önce azalarak biter. Huzurlu, mutlu günlerimizi tekrar yaşamaya başlarız. Fazla gerilim var, hiç de mutlu değilim bu durumdan, inşallah uzlaşma olur" şeklinde konuştu.