Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'yi iptal etti MasterChef sonu oldu Beyazıt Öztürk ters köşe yaptı
TV8'de yayınlandığı günden beri reyting rekorları kıran MasterChef programı O Ses Türkiye ve Survivor programlarının başlamamasına sebep oldu. TV8 ekranlarında O Ses Türkiye yerine Beyazıt Öztürk, Hadise ve İbrahim Büyükak'lı Pişti programı geliyor.
Ebru Gündeş'le jüri üyeliğinde anlaşan, Murat Boz, Hadise ve Beyazıt Öztürk geçen sezondan devam eden 10 yıldır fazladır süren O Ses Türkiye bu sezon başlamayacak. Hem jüri yüksek maaş ödemeleri hem dış yapım olan ve Acun Ilıcalı'nın olmadığı ve muhteşem izlenen MasterChef programı harika gidişini bozmamak için O Ses Türkiye bu sezon başlamayacak.
Survivor belli değil
Öte yandan TV8'de Survivor yeni sezon da merak konusu oldu. Survivor hem seçmelerde zorluklar hem götürmesi büyük problem olma ihtimaline karşılık bu sezon MusterChef programıyla kapatması olası.
Survivor seçmeleri için şu an zorluk yaşayan kanal kararı Kasım sonuna doğru vereceği konuşuluyor.
Yeni bir sürpriz
Daha önce Dijital platform için düşünülen Exxen'e yeni format televizyona geliyor. Hadise, Beyazıt Öztürk ve İbrahim Büyükak TV8 ekranlarında yeni bir program yapacak.