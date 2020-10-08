Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'yi iptal etti MasterChef sonu oldu Beyazıt Öztürk ters köşe yaptı

Ebru Gündeş'le jüri üyeliğinde anlaşan, Murat Boz, Hadise ve Beyazıt Öztürk geçen sezondan devam eden 10 yıldır fazladır süren O Ses Türkiye bu sezon başlamayacak. Hem jüri yüksek maaş ödemeleri hem dış yapım olan ve Acun Ilıcalı'nın olmadığı ve muhteşem izlenen MasterChef programı harika gidişini bozmamak için O Ses Türkiye bu sezon başlamayacak.