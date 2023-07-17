Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'den kovmuştu: Nur Cennet Uçar'ın son hali sosyal medyayı salladı! Adeta bambaşka biri...
2012 yılında Star Tv'de yayınlanan ve jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Hadise, Murat Boz ve Gökhan Özoğuz'ın oturduğu O Ses Türkiye yarışmasında tarzı, sesi ve tavırları ile dikkat çeken Nur Cennet Uçar, jüriye 'Sen' diye hitap ettiği için Acun Ilıcalı tarafından diskalifiye edilmişti. Daha önce Popstar Alaturka'ya da katılan Uçar'ın son hali herkesi şaşırttı.
Ekranların reyting rekortmeni yarışması O Ses Türkiye'de şarkısını söyleyip jüri onayına çıkan Nur Cennet Uçar, jüri üyelerine yönelik hitapları ve ukala tavırlarıyla dikkat çekmişti. Stüdyodaki izleyici dahil hemen herkesin tepkisini çeken Uçar, Acun Ilıcalı tarafından diskalifiye edilmişti.
Nur Cennet Uçar'ın 2006 yılında yayınlanan 'Popstar Alaturka' yarışmasına da katıldığı ve davranışlarıyla o dönem jüri üyesi olan Bülent Ersoy ve Armağan Çağlayan ile de tartıştığı ortaya çıkmıştı.
Popstar Alaturka'da söylediği şarkı nedeniyle Ersoy'un "İyi çalışmamışsınız" sözleriyle eleştirdiği Uçar, "Arkadaşlarım çalışmaya indiğinde ben de hep indim. Çok çalıştım ve gördüğünüz gibi çok da güzel söyledim." demiş.
Uçar, ardından Armağan Çağlayan'ın "Böyle yaptıkça ne kadar itici olduğunu biliyor musun acaba" sorusuna ise "Geçen hafta sizin söylediğiniz laf da çok iticiydi" diyerek karşılık verdiği ortaya çıkmıştı.