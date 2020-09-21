Acun Ilıcalı ne kadar topladı? Bağış yapacağım diyen Ezgi Şenses Acun'u şok etti

TV8 kanalı ve sahibi Acun Ilıcalı, uzaktan eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak bir kampanya düzenledi. Bilgisayarı olmayan çocuklara dizüstü bilgisiyar almak için nakit bağışı kampanyası yaptı. Kızılay üzerinden toplanan paralarla alınacak dizüstü bilgisayarlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılacak. Bir bilgisayarın maliyeti 3 bin lira olarak hesaplandı. Kendi kanalı üzerinden bağış yayını yapan Acun Ilıcalı, gecede sürprizler yaşadı. Yayına 'bağışçı' diye bağlanan bir kadın ise gecenin olayı oldu. Peki en çok bağış kim yaptı? Ne kadar para toplandı? İşte bağış gecesinin notları: