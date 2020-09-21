Acun Ilıcalı ne kadar topladı? Bağış yapacağım diyen Ezgi Şenses Acun'u şok etti
Acun Ilıcalı TV8 kanalında canlı yayınla dizüstü bilgisayar kampanyası düzenledi. Acun Ilıcalı bağışçı diye bağlanan Ezgi Şenses isimli kadının söylediklerini duyunca küçük bir şok geçirdi. Kampanyaya en yüksek bağışı da bakın kim yaptı.
TV8 kanalı ve sahibi Acun Ilıcalı, uzaktan eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak bir kampanya düzenledi. Bilgisayarı olmayan çocuklara dizüstü bilgisiyar almak için nakit bağışı kampanyası yaptı. Kızılay üzerinden toplanan paralarla alınacak dizüstü bilgisayarlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılacak. Bir bilgisayarın maliyeti 3 bin lira olarak hesaplandı. Kendi kanalı üzerinden bağış yayını yapan Acun Ilıcalı, gecede sürprizler yaşadı. Yayına 'bağışçı' diye bağlanan bir kadın ise gecenin olayı oldu. Peki en çok bağış kim yaptı? Ne kadar para toplandı? İşte bağış gecesinin notları:
Acun Ilıcalı'nın 'Haydi Şimdi' sloganı ile düzenlediği bağış gecesinde 100 bin lira üzerinde bağış yapanlar canlı yayına alındı. SMS ile bağış yapmak isteyenler ise EĞİTİM yazıp 2686'e mesaj atarak 10 TL bağışta bulundu. Gecenin sonunda Acun Ilıcalı, 7.5 milyon lira bağış toplandığını açıkladı. Bu rakama SMS'ler dahil değildi.
Bağış yapacağım dedi bağış istedi
Bağış gecesinin en şaşırtıcı olayına Ezgi Şenses isimli bir kadın imza attı. 'Bağış yapacağım' diye canlı yayına bağlanan Ezgi Şenses, Acun Ilıcalı'ya küçük bir şok yaşattı. Zira 2 çocuğu olduğunu ve onların tableti olmadığını belirten kadın, bağış yapmıyor, bağış istiyordu. Ezgi Şenses, 'Başka türlü size ulaşamazdım Acun bey. O yüzden bağış yapacağım diyerek aradım. Benim çocuklarıma 2 bilgisayar istiyorum. Başka şansım yoktu' dedi. Acun Ilıcalı bir an kızmakla kızmamak arasında kaldı. Sonrasında kadına 'arkadaşlarımız telefon numaranı alsın bizzat senin bilgisayarını ben yollayacağım dedi. Acun Ilıcalı kadın telefonu kapattıktan sonra ise 'Bizim insanımız zoru başarır. Üç aşamalı aramadan geçip bize ulaşmış, helal olsun' dedi.
Acun Ilıcalı da kızları adına bağış yaptı
Acun Ilıcalı'ya canlı yayında gelen sürpriz telefon da ailesinden oldu. Kızı Leyla Ilıcalı yayına bağlanıp "Baba biz 3 kardeş yardım yapacağız ama senin açıklamanı istiyoruz' dedi. Leyla, babasından onlar adına 'bağış' yapmasını isteyince Acun Ilıcalı 'Ben de kızlarım adına 500 bin lira bağışlıyorum' dedi.