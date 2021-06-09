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Acun Ilıcalı meme coin çıktı amacı şaşırttı! Sedat Peker Şeyma Subaşı'nda çıkmıştı

Acun Ilıcalı meme coin çıktı amacı şaşırttı! Sedat Peker Şeyma Subaşı'nda çıkmıştı

Sedat Peker, Şeyma Subaşı, Hazreti Yasuo meme coinlerinden sonra Acun Ilıcalı tokeni herkesi şaşırttı. Coin amacı ve sitedeki yorumlar görenleri şaşkına çevirdi.

Acun Ilıcalı meme coin çıktı amacı şaşırttı! Sedat Peker Şeyma Subaşı'nda çıkmıştı

Kripto paraların adeta bir çılgınlık halini almaya başladığı son günlerde internet ortamında mizah konusu olmuş içeriklere verilen bir isim olan ‘meme’, kripto para yatırımcıların sık sık karşısına çıkıyor. 

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Acun Ilıcalı meme coin çıktı amacı şaşırttı! Sedat Peker Şeyma Subaşı'nda çıkmıştı

2013 yılında ünlü 9GAG geyiği olan ‘doge’ fotoğrafı baz alınarak çıkarılan DogeCoin, Elon Musk'ın söylemleri ile yıllar içinde gücüne güç kattı.

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Acun Ilıcalı meme coin çıktı amacı şaşırttı! Sedat Peker Şeyma Subaşı'nda çıkmıştı

İlginç isimlerin kripto paralarının çıkarılmasına Türkiye'den herkesi şaşırtan coinler geldi.

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Acun Ilıcalı meme coin çıktı amacı şaşırttı! Sedat Peker Şeyma Subaşı'nda çıkmıştı

Yayıncı kimliği ve YouTube için ürettiği içeriklerle tanınan Hazreti Yasuo'nu geçtiğimiz günlerde kendi kripto parasını çıkarmıştı.

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