Acun Ilıcalı MasterChef Türkiye'de övgüler yağdırdı Deniz Aktuğ'a bakın ne oldu
MasterChef Türkiye 2020'de Acun Ilıcalı'nın favori isimlerinden Deniz Aktuğ, düellolarda hüsrana uğradı. Miami'den gelen yarışmacıya Acun Ilıcalı, övgüler yağdırmıştı.
MasterChef Türkiye 2020'nin yeni sezonunda büyük heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 3'lü düelloya katılmaya hak kazanan Deniz Aktuğ, Murat Kaplan, Barbaros Yoloğlu, kıyasıya yarıştıkları düelloda asma yaprağında barbun balığını 40 dakikada pişirmeye çalıştı.
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Asma yaprağında barbun pişiren yarışmacılar şeflerin karşısında zorlu anlar yaşadı. 3'lü düello sonunda şeflerin tadımları sonrasında ilk elenen Murat oldu.
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Ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, Deniz Aktuğ ve Barbaros Yoloğlu arasında karar vermekte zorlandı.
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Ancak jürinin kararı Barbaros Yoloğlu lehinde oldu. Böylece yarışmaya Miami'den katılan ve orada restoran işleten Deniz Aktuğ elendi.
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