Acun Ilıcalı Konuşanlar itirafı geldi! 'İnanamadım' diyen Hasan Can Kaya açıkladı

◊ Tarafımı baştan belli edeyim; zor bir iş yapıyorsun. Ama kolay sanıyorlar değil mi? “Çık konuş, gül-güldür, paranı al git.” Oysa kim bilir nelerle mücadele ediyorsun...

- Maalesef komiklik toplumun bir bölümünde ezelden beri küçümsenir. Çocukluğumuzdan beri “Cıvıklık yapma”, “Efendi ol” gibi hep ciddiyeti kutsayan, komikliği ucuzluk olarak tanımlayan bir kafa var. Bu kafa, profesyonel komikliği “işsizlik”, kazandığı parayı da “havadan gelen para” gibi görüyor. Ben de mizahçı olarak bu kafa yapısındaki birilerine denk geldiğimde aynı tanımlamalardan nasibimi aldım tabii. Almaya da devam ediyorum.