Acun Ilıcalı Konuşanlar itirafı geldi! 'İnanamadım' diyen Hasan Can Kaya açıkladı
EXXEN'de yayınlanan Konuşanlar programıyla tanınan Hasan Can Kaya'dan Acun Ilıcalı itirafı geldi.
YouTube'da yayınladığı Konuşanlar programıyla büyük bir çıkış yakalayan komedyen Hasan Can Kaya, geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'e transfer olmuştu. Kaya, Hürriyet'ten Orkun Ünlü'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.
◊ Tarafımı baştan belli edeyim; zor bir iş yapıyorsun. Ama kolay sanıyorlar değil mi? “Çık konuş, gül-güldür, paranı al git.” Oysa kim bilir nelerle mücadele ediyorsun...
- Maalesef komiklik toplumun bir bölümünde ezelden beri küçümsenir. Çocukluğumuzdan beri “Cıvıklık yapma”, “Efendi ol” gibi hep ciddiyeti kutsayan, komikliği ucuzluk olarak tanımlayan bir kafa var. Bu kafa, profesyonel komikliği “işsizlik”, kazandığı parayı da “havadan gelen para” gibi görüyor. Ben de mizahçı olarak bu kafa yapısındaki birilerine denk geldiğimde aynı tanımlamalardan nasibimi aldım tabii. Almaya da devam ediyorum.
◊ Önceki bayram Acun Ilıcalı’yla röportaj yapmıştım. “Konuşanlar”a ne zaman çıkacağını sordum, “Ben de bekliyorum, davet etmedi” diye yanıt verdi. Neden çağırmadın?
- Normalde bir aradayken çok eğleniyoruz ama programa çağırırsam bağımsız duruşumuzdan taviz veriyormuşuz gibi görünür. Doğallık bozulur diye böyle bir şeye girişmedik. Kendisinin de çok gelmek istediğini sanmıyorum bu arada! (Gülüyor) Muhtemelen o da bizimle aynı fikirdedir.
◊ O gün ilginç bir hikâyeden de bahsetti Acun Ilıcalı. Gece 02.30’da Dalaman Havalimanı’nda buluşmuşsunuz. Dönüm noktalarından biri o buluşmaydı diyebilir miyiz?
- Eğer meslekte yükselme anlamında kırılma noktası mı diye soruyorsan, değildi. Zaten YouTube’da çoktan patlamıştım. Harbiye’de, İzmir Fuar’da sahneye çıkmaya başlamıştım. ‘Trendler’de 1 numaraya demir atmıştık. Paralı platforma geçme kararı için bir dönüm noktası diyebiliriz ama. Ben bir süre daha YouTube’da devam ederiz diye düşünüyordum, Acun Abi ikna etti bizi. Nitekim haklı da çıktı. Ücretli dijital platformlarda en fazla izlenen içerik bizimki iki sezondur.