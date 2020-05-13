Acun Ilıcalı, Instagram'da Türkiye canlı yayın rekoru kırdı

Öncesinde Ünlüler Takımı ile birlikte canlı yayın açan Acun Ilıcalı, bu kez de Gönüllüler Takımı'nı yayına dahil etti ve yayını 1 milyondan fazla kişi takip etti. Yarışmacıların kendisine yöneltilen soruların cevaplandığı 1 milyon kişilik yayın Türkiye rekoru olarak sosyal medya tarihine geçti.