Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı! Manchester City’nin forveti Liam Delap’ı aldı
Son şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ve Premier Lig'in genç yıldızı Liam Delap, Acun ılıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin yeni transferi oldu! İstanbul'da gerçekleşecek sezon öncesi eğitim kampı öncesi takıma katılan Delap, ilk maçında Galatasaray'a karşı sahada olacak.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Manchester City’den forvet oyuncusu Liam Delap’ı sezonluk kiralık olarak kadrosuna kattı. Delap, yaz tatilinin bir kısmını Arjantin’deki Dünya Kupası’nda İngiltere’nin 20 yaş altı kadrosuyla geçirdi.
Son sezonu Championship’te Preston North End ve Stoke City’de geçiren Delap, imza için Hull City’nin MKM Stadyumu’na geldi.
20 yaşındaki oyuncunun geçen sezonki performansı özellikle etkileyici olmasa da (38 maçta sadece 4 gol), Liam Rosenior gibi ona inanan bir koçun yanında olması, 17 yaşında Manchester’da Bournemouth’a karşı Premier Lig’deki ilk maçında gol atan Delap’ın skora katkıda bulunabilme yeteneğini tekrar alevlendirebileceği düşünülüyor.
Acun Ilıcalı'nın bu sezonki ilk transferi
Delap’ın Hull City’ye transferi, İngiltere’nin genç yeteneğini imzalamak için yarışa giren diğer takımlarla kıyaslandığında önemli bir başarı sayılıyor ve bu, kulübün yaz aylarında yaptığı ilk transfer oldu. Kulüp, daha fazla transfer yapma konusunda yoğun bir şekilde çalışıyor.