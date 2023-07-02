Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı! Manchester City’nin forveti Liam Delap’ı aldı

Acun Ilıcalı'nın bu sezonki ilk transferi

Delap’ın Hull City’ye transferi, İngiltere’nin genç yeteneğini imzalamak için yarışa giren diğer takımlarla kıyaslandığında önemli bir başarı sayılıyor ve bu, kulübün yaz aylarında yaptığı ilk transfer oldu. Kulüp, daha fazla transfer yapma konusunda yoğun bir şekilde çalışıyor.