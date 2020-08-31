Acun Ilıcalı ile sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yı Hülya Avşar ifşa etti

Şeyma Subaşı'dan boşandıktan sonra Ayça Altunkaya ile birlikte olan Acun Ilıcalı, onu yanından bir dakika bile ayırmıyor. Sevgilisini Dominik Cumhuriyeti’nde bir an olsun yalnız bırakmayan Ayça Çağla Altunkaya yaz tatilinde de Acun Ilıcalı’ya eşlik etti. Ilıcalı'nın muhabirlik yaptığı dönemden arkadaşı olan Hülya Avşar, Ayvalık'ta Acun Ilıcalı'yı ve sevgilisini ağırladı.