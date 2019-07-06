Acun Ilıcalı ile boşanarak kitap çıkaran Şeyma Subaşı'nın ne kadar kazandığı ortaya çıktı!
Acun Ilıcalı ile sürpriz bir şekilde boşandıktan sonra 'Sadece Şeyma' isimli bir kitap çıkartan Şeyma Subaşı, 40 binlik satış rakamına ulaştı. Subaşı'nın ilk kitabından ne kadar kazandığı da ortaya çıktı.
Geçtiğimiz aylarda kitap çıkaracağını ve kendi hayatından kesitleri anlatacağını söyleyen Şeyma Subaşı, büyük tepki çekmişti. Sonunda kitabını çıkaran Subaşı, okuyanlar tarafından da eleştiri almıştı. Fakat Subaşı'nın kitabı iki haftada 40 bin satıldı.
Kitabıyla beğenilerin yanı sıra eleştirilerinde hedefi olan Subaşı'nın ise bu kitap sayesinde ne kadar kazandığı ortaya çıktı. Hayat hikayesini anlattığı 5 editör tarafından kitabı yazılan Şeyma Subaşı, son dönemlerin en çok konuşulan ismi oldu.
Twitter'da TT olan ve bunu Instagram hesabından paylaşan Subaşı'nın ilk kitabı 2 hafta içerisinde tükenince ikinci baskıya gidecek.
Magazin Gündemi isimli Instagram hesabı Subaşı'nın olay yaratan ilk kitabından yaklaşık 700 bin TL kazandığını iddia etti.