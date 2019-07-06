Acun Ilıcalı ile boşanarak kitap çıkaran Şeyma Subaşı'nın ne kadar kazandığı ortaya çıktı!

Kitabıyla beğenilerin yanı sıra eleştirilerinde hedefi olan Subaşı'nın ise bu kitap sayesinde ne kadar kazandığı ortaya çıktı. Hayat hikayesini anlattığı 5 editör tarafından kitabı yazılan Şeyma Subaşı, son dönemlerin en çok konuşulan ismi oldu.