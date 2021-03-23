Acun Ilıcalı hedefi 12'den vurdu Leyla ile Mecnun yeniden başlıyor detaylar...
Leyla ile Mecnun dizisinin Exxen'de yeniden yayımlanacağı iddiası sevenlerini sevinçten havaya uçurdu.
Acun Ilıcalı'nın 2021 yılının ilk günüyle itibaren açtığı dijital dizi-film izleme platformu Exxen, açılmadan önce transferleriyle adından çok söz ettirdi. Bir türlü üye sayısında istediğini bulamayan Exxen, yeni hamlesiyle rekorlar kıracak gibi duruyor.
TRT 1 ekranlarından 3 sezon boyunca yayımlanan absürt komedi Leyla ile Mecnun, yeniden ekrana taşınıyor. Final yapamadan ekranlara veda etmek zorunda kalan dizi Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'le beraber geri dönüyor.
Sevilen dizi, Exxen için Onur Ünlü tarafından yeniden çekilecek. Aynı kadro ve aynı hikaye üzerinden sürdürüleceği öğrenilen Leyla ile Mecnun'un çekimleri, yaz aylarında başlayacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Acun Ilıcalı, Sihirli Annem'in ardından EXXEN için bir fenomen diziyi daha yeniden çektirecek.