Acun Ilıcalı Hadise ile buluştu yeni dijital platformu Exxen için bakın ne dedi

Kuracağı Exxen adlı dijital platformda Hadise ile ilgili projesi olup olmadığı yönündeki soruları Ilıcalı, “Hadise ile birçok proje düşünüyorum. Exxen’e sevdiğimiz birçok yıldızı davet ediyoruz. Ama bu akşam işten çok dostluğumuzu konuştuk” diye yanıtladı.