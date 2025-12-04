Acun Ilıcalı Gönüllü takımının erkeklerini paylaştı! İşte Survivor 2026 Gönüllü erkekler
Survivor 2026 kadrosu şekillenmeye devam ederken, Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımla gönüllüler takımındaki erkek yarışmacıları duyurdu.
Survivor 2026 Kadrosu Netleşiyor
Her yıl büyük bir heyecanla beklenen Survivor yarışmasının 2026 sezonu için kadro yavaş yavaş belli olmaya başladı.
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada gönüllüler takımındaki erkek yarışmacıların isimlerini takipçileriyle paylaştı.
İşte açıklanan isimler:
Engincan Tura
Eren Semerci
Erkan Bilben
Onur Alp Çam
Ramazan Sarı
Yarışmacıların tanıtımının ardından, Survivor izleyicileri bu isimler üzerinden büyük bir merak ve heyecanla tartışmalara başladılar. Bu yeni sezon, Survivor severler için oldukça heyecan verici görünüyor.