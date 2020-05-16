Acun Ilıcalı gerçeği açıkladı Survivor'da Nisa bakın neden yok

Ödül oyununda ilk devreye kadar skor olarak takım kafa kafaya girdiler. 4-4’den sonra ise ünlüler, ardı ardına sayılar ile skoru 9-4’e kadar getirdi. Bunda ise günün başarılı ismi olan ve beşte beş yapan Sercan Yıldırım’ın büyük payı vardı. Müthiş mücadele sonrasında ise ödülü kazanan takım 10-5 skorla ünlüler takımı oldu.