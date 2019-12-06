Acun Ilıcalı FOX'a dava açmıştı! Yemekteyiz ve Zuhal Topal'la kavgasında yeni gelişme

Acun Ilıcalı, bilirkişi raporunun ardından, "Biz yüzbinlerce dolar ödeyerek, programın formatını ITV'den aldık. Dünya kadar para ödedik taklidinin yapılmaması için. Fakat Fox TV, bizim programın aynısını yayınlıyor. Bununla ilgili yetkililerle de görüştüm, uyardım onları. Bilirkişi raporu da aynen bunları söylüyor. Yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım" demişti.