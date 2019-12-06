Acun Ilıcalı FOX'a dava açmıştı! Yemekteyiz ve Zuhal Topal'la kavgasında yeni gelişme
Acun Ilıcalı, FOX TV ekranlarında yayımlanan 'Zuhal Topal’la Sofrada' programının Yemekteyiz'e benzerliği nedeniyle dava etmişti, Topal'dan Ilıcalı'ya gönderme geldi.
Acun Ilıcalı sahibi olduğu TV8 kanalında yayımlanan Yemekteyiz yarışmasının FOX TV ekranlarında yayımlanan Zuhal Topal'la Sofrada programıyla aynı formatta olduğunu iddia etmiş, FOX TV'ye dava açmıştı. Son olarak ise bilirkişi raporunu alan Ilıcalı, haklılığını kanıtlayınca Zuhal Topal'dan göndermeli yorum geldi.
Acun Ilıcalı, bilirkişi raporunun ardından, "Biz yüzbinlerce dolar ödeyerek, programın formatını ITV'den aldık. Dünya kadar para ödedik taklidinin yapılmaması için. Fakat Fox TV, bizim programın aynısını yayınlıyor. Bununla ilgili yetkililerle de görüştüm, uyardım onları. Bilirkişi raporu da aynen bunları söylüyor. Yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım" demişti.
Zuhal Topal'la Sofrada programının sunucusu Topal, eşi Korhan Saygıner'in yapımcılığını üstlendiği program hakkında sessizliğini koruyordu ki bir takipçisinin yorumuna verdiği cevapla sessizliğini bozdu.
Programda iki sezondur sunuculuk yapan Topal, takipçisinin “Reytinglere bakınca siz hep ilk onda diğer program alt sıralarda. Demek ki haticeye değil neticeye bakmalıymış” yorumuna beğeni işaretiyle cevap verdi.