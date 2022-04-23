Acun Ilıcalı fena küplere bindi! Acımadan cezayı kesti Survivor tarihine geçen ceza şok etti: Göze parmak sokar gibi...
Takımların karışmasıyla yeni bir dönemin başladığı Survivor All Star'ın dünkü bölümünde kriz çıktı.
Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star, heyecan dolu yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Takımlarda yapılan değişikliklerle yeni bir dönemin başladığı yarışmada, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı.
Kırmızı takımda Sema, Merve, Ayşe, Sude, Anıl, Adem, Batuhan ve Barış yer alırken, mavi takım ise Nagihan, Seda, Evrim, Nisa, Parviz, Atakan, Hikmet, Ogeday ve Berkan'dan oluştu.
Survivor'ın dünkü bölümünde yeni takımlar ilk kez karşı karşıya geldi.
Kıran kırana geçen dokunulmazlık mücadelesini kazanan taraf mavi takım oldu.