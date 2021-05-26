Acun Ilıcalı Exxen'de Leyla ile Mecnun müjdesini duyurdu efsane isimler dönüyor

TRT ekranlarında yayımlandığı dönem büyük bir izleyici kitlesine sahip olan, bitişiyle hayranlarını hüzne boğan Leyla ile Mecnun geri dönüyor. Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden biri Leyla ile Mecnun'un yeni adresi ise bu kez dijital. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yayınlanacak.