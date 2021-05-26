BIST 1.400
DOLAR 8,43
EURO 10,33
ALTIN 515,59

Acun Ilıcalı Exxen'de Leyla ile Mecnun müjdesini duyurdu efsane isimler dönüyor

Acun Ilıcalı Exxen'de Leyla ile Mecnun müjdesini duyurdu efsane isimler dönüyor

TRT1'in efsane dizisi Leyla ile Mecnun Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de yayımlanacak. Ilıcalı, kadroyla ilgili müjdeyi de verdi.

Acun Ilıcalı Exxen'de Leyla ile Mecnun müjdesini duyurdu efsane isimler dönüyor

TRT ekranlarında yayımlandığı dönem büyük bir izleyici kitlesine sahip olan, bitişiyle hayranlarını hüzne boğan Leyla ile Mecnun geri dönüyor. Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden biri Leyla ile Mecnun'un yeni adresi ise bu kez dijital. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yayınlanacak.

111
Acun Ilıcalı Exxen'de Leyla ile Mecnun müjdesini duyurdu efsane isimler dönüyor

Başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi usta isimlerin paylaştığı Leyla ile Mecnun dizisinin yeniden çekileceği bilgisi bir süre önce ortaya çıkmıştı. 

211
Acun Ilıcalı Exxen'de Leyla ile Mecnun müjdesini duyurdu efsane isimler dönüyor

Son gelen bilgilere göre de dizi 26 Haziran'da sete çıkacak.

311
Acun Ilıcalı Exxen'de Leyla ile Mecnun müjdesini duyurdu efsane isimler dönüyor

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yayınlanacak diziyle ilgili hayranlarını heyecanlandıran gelişmeler yaşandı. 

411