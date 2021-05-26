Acun Ilıcalı Exxen'de Leyla ile Mecnun müjdesini duyurdu efsane isimler dönüyor
TRT1'in efsane dizisi Leyla ile Mecnun Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de yayımlanacak. Ilıcalı, kadroyla ilgili müjdeyi de verdi.
TRT ekranlarında yayımlandığı dönem büyük bir izleyici kitlesine sahip olan, bitişiyle hayranlarını hüzne boğan Leyla ile Mecnun geri dönüyor. Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden biri Leyla ile Mecnun'un yeni adresi ise bu kez dijital. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yayınlanacak.
Başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi usta isimlerin paylaştığı Leyla ile Mecnun dizisinin yeniden çekileceği bilgisi bir süre önce ortaya çıkmıştı.
Son gelen bilgilere göre de dizi 26 Haziran'da sete çıkacak.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yayınlanacak diziyle ilgili hayranlarını heyecanlandıran gelişmeler yaşandı.