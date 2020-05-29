Acun Ilıcalı Ersin Korkut'un annesine Kürtçe sansürü iddiasını açıkladı
Acun Ilıcalı'nın Survivor'da Ersin Korkut'un annesinin Kürtçe mesajını sansürlediği iddiasına yanıt verdi.
Acun ılıcalı, Survivor yarışmasının en dikkat çeken yarışmacısı Ersin Korkut'un annesi ile Kürtçe konuşmasına izin vermediği ve bu sebeple Survivor'dan elediği iddiaları için adeta ateş püskürdü. Hiçbir zaman dil, din ve ırk konularında ayrımcılık yapmadığını belirten Acun Ilıcalı, "Bizi birbirimize düşürmek için art niyetliler hep bir provokasyon yaptı. Bu da işte bu konuda bir provokasyon. Ancak vicdansızların vatan hainlerinin aslında yapacağı provokasyonlar bunlar" dedi.
Televizyoncu Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında canlı yayın konuğu oldu. Birçok soruya yanıt veren Ilıcalı, sosyal medyada gündeme gelen 'programlarında Kürtçeye izin vermediğine' yönelik iddialara da cevap verdi.
Acun Ilıcalı'nın, Survivor Yarışması'nda Ersin Korkut'un Türkçe bilmeyen annesi ile konuşmasına ve bunu yayınlamaya yasak getirdiği iddia edilmişti. Ersin Korkut'un annesi ile konuşamadığı için sıkıntı yaşadığı, Yılmaz Erdoğan'ın da araya girmesiyle Ersin Korkut'un programdan elendiği iddia edilmişti.
'Ersin'in annesi ile ne konuştum ne görüştüm'
Survivor'da yarışmacı olan oyuncu Ersin Korkut'un annesi ile yaptığı görüşmede Türkçe konuşması üzerine programında Kürtçeye izin vermediği iddia edilen Ilıcalı, O Ses Türkiye'de Hayri Kasaç isimli yarışmacının Kürtçe bir ninni söylemek için izin istediğini hatırlatarak, şunları söyledi: