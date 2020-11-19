Acun Ilıcalı Enes Batur ile Exxen için anlaştı bomba bir proje geliyor
Acun Ilıcalı, yeni dijital platformu Exxen için Enes Batur ile anlaştı. Batur, bu haberi sosyal medya hesabı üzerinden sevenleriyle paylaştı.
Enes Batur, dünden beri yaptığı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti son olarak da bombayı patlattı. YouTube kanalının 8. kuruluş yıldönümünü kutlayan Enes Batur, Instagram hesabından paylaşmış olduğu bir hikaye ile yeni projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Instagram'dan yaptığı paylaşımlarda şimdiye kadar onu destekleyen herkese teşekkür eden Batur, Acun Ilıcalı'nın kurucusu olduğu Exxen platformu için hayranlarını heyecanlandıran bir duyuru yaptı.
''Sıradaki hedeflerimiz'' başlıklı hikayesinde Ayaz adlı yeni bir şarkı/klip yayınlayacağını ve yeni bir ekip kuracağını duyuran Enes Batur, son olarak ise Exxen için 3-4 sürpriz proje üzerinde çalıştıklarını belirtti.
Peki, Acun Ilıcalı ile anlaşan Enes Batur kimdir?: Enes Batur Sungurtekin, 9 Nisan 1998 tarihinde Antalya'da dünyaya gelmiştir. Babası polis emeklisi, annesi ise hemşiredir.