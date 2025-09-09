Acun Ilıcalı eğlence mekanında görüntülendi! "Yaşlandı" yorumları yağdı...

ACUN ILICALI EVLİLİKLERİ

Acun Ilıcalı ilk olarak Seda Başbuğ ile nikah masasına oturdu. 1988 yılında evlenen çift 1993 yılında boşanmıştı. Çiftin bu evliliklerinden Banu adında bir kızı bulunuyor.

10 yıl bekarlık dönemine geçen Acun Ilıcalı 2003 yılında Zeynep Ilıcalı ile nikah masasına oturdu ve toplamda 13 yıl evli kaldı. 2016'da boşanan çiftin evliliklerinden iki kızı daha dünyaya geldi. Leyla ve Yasemin adlı kızlarını kucağına alan çift daha sonra boşandı.

2017 yılında Şeyma Subaşı ile evlenen Acun Ilıcalı'nın bu evlilikten Melisa adında bir kız çocuğu bulunmaktadır. Bu evlilik toplam 1 yıl sürmüştür ve çift 2018 yılında boşanmıştı.

Son olarak geçtiğimiz yıl Ayça Çağla Altunkaya ile evlenen Acun Ilıcalı mutlu bir evlilik hayatı sürüyor.