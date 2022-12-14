Acun Ilıcalı duyurdu ilki Berdan Mardini idi! Survivor 2023'ün ikinci yarışmacısı bomba
Merakla beklenen Survivor 2023'ün ikinci yarışmacısı da belli oldu. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Berdan Mardini'nin ardından ikinci yarışmacı ise dizilerin çok konuşulan ismi oldu.
Televizyon ekranlarının vazgeçilmez yarışması Survivor 2023'ün ana kadrosu yavaş yavaş belli olmaya başladı. Merakla beklenen yarışmanın Berdan Mardini'den sonraki ikinci isim belli oldu.
Geçtiğimiz günlerde yeni sezon tanıtımını yapan Ilıcalı, "Aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor." ifadelerini kullanmıştı.
Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından Survivor 2023'ün ilk yarışmacısını duyuran Acun Ilıcalı, "Survivor 2023 sezonu ilk yarışmacımız Berdan Mardini oldu. Kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Ilıcalı'nın paylaşımını kendi hesabından yayınlayan Berdan Mardini ise "Hepimiz için hayırlı olsun. Bakalım beni neler bekliyor" dedi.