Acun Ilıcalı düğmeye bastı Hakan Ural'ın yerine bomba ismi Tv8'e transfer etti
Acun IIlıcalı, Tv8'de yayınlanan Gel Konuşalım programından aniden ayrılarak Kanal D ile anlaştığı öğrenilen Hakan Ural'ın yerine usta bir isimle anlaşmaya vardı.
Oyuncu ve sunucu Hakan Ural'ın ayrılığını ilan etmesinin ardından Gel Konuşalım programı için yeni bir isim arayışına geçen Acun Ilıcalı, aradığını buldu. Resmi açıklamanın kısa sürede yapılması beklenirken, yeni sunucunun Pazartesi Tv8 ekranlarında olacağı belirtildi.
Acun Ilıcalı, Hakan Ural'ın gidişinin ardından büyük oynayarak Cengiz Semercioğlu ile anlaşmaya vardı. Hali hazırda Tv100 ekranlarında çeşitli programlar sunan Semercioğlu'nun, Gel Konuşalım programında Hakan Ural'ın koltuğunda oturacağı belirtiliyor.
2. Sayfa final yapıyor: Öte yandan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'da önümüzdeki günlerde ekranlara veda edecek. Onların yerine de Hakan Ural, 7 Ekim sabahı itibariyle Kanal D ekranlarında magazin programı yapacak.
Peki Tv8'in yeni magazin yüzü Cengiz Semercioğlu kimdir?
Cengiz Semercioğlu, 1967 yılında İstanbul’da doğmuştur. Aslen Tekirdağ’lıdır. Babası Yusuf Semercioğlu’dur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünde okumuştur.