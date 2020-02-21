Acun Ilıcalı dede oluyor kızı Banu'nun annesi kimdir ilk eşine bakın!
Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilcalı'nın 4 aylık hamile olduğu haberinin ardından Acun'un kızı Banu Ilıcalı merak konusu oldu. Babasının mucize çocuk dediği Banu Ilcalı, Acun'un ilk evliliğinden. Banu Ilıcalı'nın annesi ise Seda Başbuğ. TV8'de çalışan 30 yaşındaki Banu Ilıcalı 2016 yılında Efe Ceyhun ile evlendi.
Banu Ilıcalı kimdir, kaç yaşında ve Banu Ilıcalı annesi kim araştırmaları merak konusu oldu. Banu Ilıcalı, Acun Ilıcalı'nın 19 yaşındaki ilk evliliğinden olan büyük kızı. Seda Başbuğ ile evlenen Acun Ilıcalı o dönem büyük bir kaza atlatmış ve kızı o kazadan canlı kurtulunca ona 'mucize çocuk' demişti. 30 yaşındaki Banu Ilıcalı 2016 yılında Efe Ceyhun ile evlendi ve çift bebek bekliyor.
Acun'un ilk eşi kimdir: 4 aylık hamilelik heyecanı yaşayan Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı 30 yaşında. Annesi ise Acun'un henüz 19 yaşındayken ilk evliliğini yaptığı Seda Başbuğ. Acun, Seda Başbuğ ile 1988 yılında 19 yaşında evlendi 1993 yılında boşandı.
Acun Ilıcalı ilk evliliği, ve mucize çocuk dediği kızı Banu Iıcalı hakkında verdiği bir röportajda şunları söylemişti...
19 yaşında evlendim: Çok sevdiğim babaanne ve dedemi trafik kazasında yitirdim. Karşıdan karşıya geçiyorlardı. Bir arabanın altında kaldılar. Bu olaydan 4 yıl sonra aynı korkunç kader bu kez anne - babamı buldu.