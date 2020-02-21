Acun Ilıcalı dede oluyor kızı Banu'nun annesi kimdir ilk eşine bakın!

Banu Ilıcalı kimdir, kaç yaşında ve Banu Ilıcalı annesi kim araştırmaları merak konusu oldu. Banu Ilıcalı, Acun Ilıcalı'nın 19 yaşındaki ilk evliliğinden olan büyük kızı. Seda Başbuğ ile evlenen Acun Ilıcalı o dönem büyük bir kaza atlatmış ve kızı o kazadan canlı kurtulunca ona 'mucize çocuk' demişti. 30 yaşındaki Banu Ilıcalı 2016 yılında Efe Ceyhun ile evlendi ve çift bebek bekliyor.