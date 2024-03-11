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Acun Ilıcalı dayanamadı, canlı yayına bağlandı! Yalvarıyorum...

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Acun Ilıcalı dayanamadı, canlı yayına bağlandı! Yalvarıyorum...

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe-Pendikspor maçının ardından konuştu. Türk futbolu ile ilgili açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı'nın tavsiyeleri ve sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Acun Ilıcalı dayanamadı, canlı yayına bağlandı! Yalvarıyorum...

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Beyaz TV'de katıldığı programda Türk futboluyla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

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Acun Ilıcalı dayanamadı, canlı yayına bağlandı! Yalvarıyorum...

"Bugün maçtaki oyuncu sakatlığı olayını birisini anlatsak 'Bu kadar olmamıştır' der. Futbol kurallarının açığını bulma çabası görüyorum ben burada."

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Acun Ilıcalı dayanamadı, canlı yayına bağlandı! Yalvarıyorum...

"Her 1.5-2 dakikada bir biri yere yatıyor. Maç oynanmıyor!"

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Acun Ilıcalı dayanamadı, canlı yayına bağlandı! Yalvarıyorum...

"Bunun Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı yok. Ben 10 yaşından beri futbol seyrediyorum, böyle bir şey görmedim."

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