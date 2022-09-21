Acun Ilıcalı çok kazayı ucuz atlatmış! Kask takmadan motora binip kızını da bindirmiş
TV8'in patronu Acun Ilıcalı, Pazartesi günü kızı Banu Ilıcalı ile birlikte motosiklet kazası geçirmiş ve kolu kırılmıştı. Acun Ilıcalı'dan yeni haberler geldi. Motorsiklet kazasında kolu kırılan Acun Ilıcalı dün ameliyat oldu. Koluna platin takılan Ilıcalı’nın, kaza sırasında motosikleti kask takmadan kullandığı ortaya çıktı.
İstanbul Ayazağa'da önceki gün 17.30 sıralarında kızı Banu Ilıcalı Ceyhun ile birlikte Vadistanbul AVM’den motosikletiyle yola çıkan Acun Ilıcalı, Kemerburgaz Caddesi’nde ters yönden gelen Recep K. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Motosikletten düşen Acun Ilıcalı’nın kolu kırılırken, arkasında oturan kızı hafif şekilde yaralandı. Acun ve Banu Ilıcalı Liv Hospital’a kaldırıldı. İlk tedavinin ardından Acun Ilıcalı ambulansla Ataşehir Acıbadem Hastanesi’ne sevk edildi.
Kırılan koluna platin takıldı
Ünlü televizyoncunun kolunda kırık tespit edildi. Banu Ilıcalı Ceyhun yapılan tedavi sonrası taburcu edilirken, Acun Ilıcalı dün ameliyata alındı. Ameliyatla Acun Ilıcalı'nın koluna platin takıldı.
Kask takmamış
Daha önce bir çok kez kask takmadan motorsiklet kullandığı görüntüler medyaya yansıyan Acun Ilıcalı'nın kaza sırasında yine kask takmadığı ortaya çıktı. Acun Ilıcalı bugün hastaneden taburcu olarak evinde istirahate çekilecek.