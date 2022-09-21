Acun Ilıcalı çok kazayı ucuz atlatmış! Kask takmadan motora binip kızını da bindirmiş

Kask takmamış

Daha önce bir çok kez kask takmadan motorsiklet kullandığı görüntüler medyaya yansıyan Acun Ilıcalı'nın kaza sırasında yine kask takmadığı ortaya çıktı. Acun Ilıcalı bugün hastaneden taburcu olarak evinde istirahate çekilecek.