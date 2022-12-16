Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Survivor 2023'e katılan üçüncü isim belli oldu
Televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Survivor 2023 kadrosuna katılan isimleri açıklamaya devam ediyor. Ilıcalı yaptığı son paylaşımla ekibe katılacak üçüncü kişinin ismini paylaştı.
Televizyon ekranlarının vazgeçilmez yarışması Survivor 2023'ün ana kadrosu yavaş yavaş belli olmaya başladı. Merakla beklenen yarışmanın Berdan Mardini ve Ümit Erdim'den sonraki üçüncü ismi belli oldu.
Geçtiğimiz günlerde yeni sezon tanıtımını yapan Ilıcalı, "Aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor." ifadelerini kullanmıştı.
Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından Survivor 2023'ün ilk yarışmacısını duyuran Acun Ilıcalı, "Survivor 2023 sezonu ilk yarışmacımız Berdan Mardini oldu. Kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Ilıcalı'nın paylaşımını kendi hesabından yayınlayan Berdan Mardini ise "Hepimiz için hayırlı olsun. Bakalım beni neler bekliyor" dedi.