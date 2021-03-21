Acun Ilıcalı bomba haberi verdi! Survivor'da konsey buz kesti argo hareket olay oldu
TV8'de seyirciyle buluşan Survivor'un dün akşamki bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı. Market ve dokunulmazlık oyunlarının oynadığı Survivor'da eleme potasına giden isim belli oldu.
Survivor birleşme partisine sayılı günler kala Acun Ilıcalı detayları vermeye başladı. Daha önceki konseyde geçtiğimiz yılın şampiyonu Cemal Can'ın DJ olarak partiye geleceğini söyleyen Ilıcalı yeni detayları da son konseyde verdi.
Yarışmacılara yarın hangi ünlü ismin birleşme partisine katılacağını açıklayacağını ifade eden Ilıcalı, seyircilerin ise bugün Instagram hesabından bu kişiyi öğrenebileceğini belirtti.
Instagram hesabından paylaşım yapan Acun Ilıcalı birleşme partisine Jason Derulo'nun geleceğini duyurdu.
Ilıcalı yaptığı paylaşımda "Swalla ve Savage Love şarkılarının arkasındaki büyük isim, dünyaca ünlü şarkıcı Jason Derulo, Survivor birleşme partisinde sahne alacak ve en sevilen şarkılarını seslendirecek." ifadelerini kullandı.