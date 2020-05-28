Acun Ilıcalı Beyaz Show ve O Ses Türkiye açıklaması yaptı değişiklikler var
Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir ile canlı yayın yaptı. Ilıcalı, Beyaz Show'un TV8'de olabileceğini söyledi ve O Ses Türkiye değişikliklerinden bahsetti.
Şimdilerde Survivor'ın çekimleri nedeniyle Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk oldu. Medya patronu, canlı yayında Cüneyt Özdemir'in yanı sıra seyircilerin de sorularını yanıtladı.
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Acun Ilıcalı, gelen bir soru üzerine ise şimdilerde Kanal D ekranlarında tekrar bölümleri yayımlanan Beyaz Show'a dair bir açıklama yaptı. Ilıcalı, şunları söyledi:
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"Beyaz ile kimyamız hep tutmuştu. Yıllar sonra aynı yapımda buluştuk ve ikimiz de çok mutluyuz. Bunun O Ses Türkiye ile kısıtlı kalmaması gerekiyordu.''
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''Kısa zaman sonra Beyaz ile yeni bir program yapacağız. Bu Beyaz Show da olabilir. Seyirci istiyorsa neden olmasın. Beyaz Show'u yayınlayan kanal olmaktan mutluluk duyarım."
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