Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya yeni pozu çıktı! 30 yaş küçük
TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın aralarında 30 yaş fark olan yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile olan yeni aşk pozları ortaya çıktı.
Son günlerde sık sık magazin basınında konuşulan bir isim var; Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya. 20 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya ilk kez Acun'un sürat teknesinde görülmüş, sonra da Mikonos sokaklarında birlikte yürümüşlerdi.
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Şubaşı ile benzerliği dikkat çeken Ayça Çağla Altunkaya'nın Survivor çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde olduğu ortaya çıkmıştı.
2000 doğumlu olduğu bilinen Altunkaya'nın, korona virüs salgını nedeniyle Dominik'te mahsur kaldığı iddia edilmişti. Acun ile olan ilişkisini sosyal medyadan uzak bir şekilde yaşayan Ayça Çağla Altunkaya'nın yeni pozları ortaya çıktı.
İlk kez Acun Ilıcalı'nın sürat teknesinde görüntülenen daha sonra O Ses Türkiye çekimlerinde kameraların kadrajına yakalanan Ayça Çağla Altunkaya'nın Acun ile olan yeni pozları sosyal medyanın gündemi oldu.