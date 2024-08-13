Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile evleniyor! Düğün hazırlıkları başladı
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, iddiaya göre, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile nikah masasına oturacak. Çiftin düğün hazırlıklarına başladığı öne sürüldü. İşte detaylar...
2018 yılında kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı ile tek celsede boşanan ünlü televizyoncu bu ayrılığın ardından Ayça Çağla Altunkaya ile birliktelik yaşamaya başlamıştı.
Acun Ilıcalı, yeniden nikah masasına oturuyor. Ünlü televizyoncu, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile kısa bir süre içinde evlenmeye hazırlanıyor.
Düğün hazırlıkları başladı
Acun Ilıcalı'nın Muğla'daki bir oteli düğün için kapattığı iddia edildi. Oteldeki bütün odaları tutan Ilıcalı, misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıkları başlattı.
Otelle görüşmeler yaptığı öğrenilen Acun Ilıcalı, her şeyin dört dörtlük olması için şimdiden talimat verdi.