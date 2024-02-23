Acun Ilıcalı Almanya'da medya patronu oluyor! Sport1'in yarısını 30 milyon Euro'ya satın alıyor
TV 8'in patronu Acun Ilıcalı, yurtdışındaki spor yatırımlarının ardından şimdi de spor kanalı patronu oluyor. Acun Ilıcalı, Alman spor kanalı Sport1'in hisselerinin yüzde 50'sini 30 milyon euro karşılığında satın alıyor.
TV 8'in patronu Acun Ilcalı'ya, yurtdışındaki televizyonlara program yapmak, yurtdışından futbol kulübü almak yetmedi. Acun Ilıcalı, şimdi de Almanya'da medya patronluğuna soyundu. Ilıcalı Alman spor kanalı Sport1'e ortak oluyor.
Acunmedya'nın sahibi Ilıcalı'nın Sport1 şirketinin hisselerinin yüzde 50'sini 30 milyon euro karşılığında satın alacağı duyuruldu.
Açıklama, kanalın satıştan önceki tek sahibi olan İsviçreli medya grubu Highlight Communications tarafından yapıldı.
Reuters'ın haberine göre, Acunmedya'nın sporla ilgili realite formatları gelecekte Sport1'de de yayınlanacak.