Acun Ilıcalı açıkladı Survivor tarihinde ilk! Yarışmacılar inanamadı tepki gösterdi: Psikoloji bozulur
TV8'in sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star, dün akşam başladı. Sevilen programda Acun Ilıcalı'nın açıkladığı kurla yarışmaları hayrete düşürdü.
Survivor All Star yarışması başladı. Kıyasıya rekabetin yaşanacağı Survivor'da ilk olarak ödül oyunu oynandı ve kazanan Gönüllüler takımı oldu.
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Daha sonra dokunulmazlık oyununa geçildi. Dokunulmazlık oyununda kazanan Gönüllüler takımı oldu.
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Dokunulmazlık yarışında ise Ünlüler takımından Barış sakatlandı. Barış'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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İlk haftadan eleme olacağını belirten Acun Ilıcalı hem yarışmacıları hem de seyircileri şoke eden yeni kuralı açıkladı.
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