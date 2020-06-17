Acun Ilıcalı açıkladı Survivor Anlat Bakalım'da hangi ünlü kiminle yarışıyor
Acun Ilıcalı, Survivor'da çeyrek final heyecanı öncesi oynanacak Anlat Bakalım oyununda yarışmacıların birlikte oynayacağı ünlü isimleri açıkladı.
Survivor'da finale çok az kaldı, sona yaklaştıkça heyecan artıyor. Acun Ilıcalı, bu heyecanı ikiye katlamak için çeyrek final öncesi ünlü isimlerle Survivor yarışmacılarını bir araya getirme kararı aldı.
110
Ilıcalı, Anlat Bakalım oyununda yarışmacıların birlikte oynayacağı ünlü isimleri açıkladı. İşte Anlat Bakalım oyununda Survivor yarışmacıları ile birlikte oynayacak olan ünlüler...
210
Survivor'da ilk oyunda olduğu gibi Nisa yine oyuncu Enis Arıkan ile birlikte yarışacak.
310
Cemal Can-Demet Özdemir
410