Acun Ilıcalı açıkladı Sultan Reşat Hacıahmetoğlu gözyaşlarına boğuldu!
Survivor'daki talihsiz durumu Acun Ilıcalı açıkladı. Diskalifiye ihtimali olan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu gözyaşlarını tutamadı.
Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler heyecan dolu yarışmalarla başladı. Hem ödül hem de dokunulmazlık yarışması için ter döküldü. Mavi takımın dokunulmazlığı kaybetmesiyle bir aday daha Gönüllüler takımından çıktı.
İlk dokunulmazlık oyununu da kaybeden Gönüllüler'de bu akşam bir isim daha eleme adayı oldu. Yarışmacıların verdiği oylarda Hanzade ve Dora adı ön plana çıktı. Survivor'da ikinci eleme adayı Dora oldu.
Öte yandan 'Kırmızı alarm durumu' var diyerek söze başlayan Acun Ilıcalı konseyde Reşat'a yaşanan sakatlığın nasıl meydana geldiğini sordu.
Reşat ise yaşadığı sakatlığı şöyle anlattı:
''Çok bir ağrı hissetmiyorum ama düne göre bugün biraz daha morardı, şişti. O oyunu istiyorduk, yatacak yerimiz yoktu.''